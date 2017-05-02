Місію Світового банку запрошують до України оцінити прогрес у легкості ведення бізнесу

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України направило директору Світового банку в справах України, Білорусі та Молдови Сату Какхонен лист-запрошення для спеціальної місії з підготовки звіту щодо легкості ведення бізнесу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міністерства.

“Минулого року, місія не працювала в Україні, і, як наслідок, у звіт Doing Business 2017, на жаль, не були враховані деякі з наших досягнень”, – пояснює Перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів. – “Зокрема, зміни у Податковий кодекс (включно зі зниженням Єдиного соціального внеску), створення відкритого доступу до даних про нерухомість та інше. Щоб уникнути такої ситуації в цьому році ми запрошуємо місію з візитом до України”.

Крім того, під час робочого візиту до Вашингтона, перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов провів зустріч з командою експертів та аналітиків, які відповідають за підготовку звіту “Doing Business”. Так, Максим Нефьодов презентував прогрес України у дерегуляції менеджеру Світового банку Ріті Рамальйо.

“Пані Рамальйо розповіла нам, що в рейтингу 2019 року, відлік якого розпочався вже в травні 2017, з’явиться новий компонент – участь бізнесу в державних закупівлях. Звісно, це додасть нам позицій у рейтингу. Також ми дуже зацікавлені, аби кейс України був окремо описаний у звіті 2019 року, як приклад зразкової системи державних закупівель”, – розповів Максим Нефьодов.

Як відомо, Рейтинг Світового банку Doing Business – це результат щорічного дослідження, що оцінює простоту ведення підприємницької діяльності на базі 10 компонентів в 190 країнах. Компоненти рейтингу оцінюють нормативні акти, що регулюють діяльність малих і середніх підприємств протягом усього життєвого циклу, та їх фактичне використання на практиці. Звіт, як правило, оприлюднюється наприкінці жовтня та враховує зміни регуляторного поля, які відбулися до травня поточного року.

Фото: dilovyi.com.ua