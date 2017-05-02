ОСТАННІ НОВИНИ

Місію Світового банку запрошують до України оцінити прогрес у легкості ведення бізнесу

|

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України направило директору Світового банку в справах України, Білорусі та Молдови Сату Какхонен лист-запрошення для спеціальної місії з підготовки звіту щодо легкості ведення бізнесу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міністерства.

“Минулого року, місія не працювала в Україні, і, як наслідок, у звіт Doing Business 2017, на жаль, не були враховані деякі з наших досягнень”, – пояснює Перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів. – “Зокрема, зміни у Податковий кодекс (включно зі зниженням Єдиного соціального внеску), створення відкритого доступу до даних про нерухомість та інше. Щоб уникнути такої ситуації в цьому році ми запрошуємо місію з візитом до України”.

Крім того, під час робочого візиту до Вашингтона, перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов провів зустріч з командою експертів та аналітиків, які відповідають за підготовку звіту “Doing Business”. Так, Максим Нефьодов презентував прогрес України у дерегуляції менеджеру Світового банку Ріті Рамальйо.

“Пані Рамальйо розповіла нам, що в рейтингу 2019 року, відлік якого розпочався вже в травні 2017, з’явиться новий компонент – участь бізнесу в державних закупівлях. Звісно, це додасть нам позицій у рейтингу. Також ми дуже зацікавлені, аби кейс України був окремо описаний у звіті 2019 року, як приклад зразкової системи державних закупівель”, – розповів Максим Нефьодов.

Як відомо, Рейтинг Світового банку Doing Business – це результат щорічного дослідження, що оцінює простоту ведення підприємницької діяльності на базі 10 компонентів в 190 країнах. Компоненти рейтингу оцінюють нормативні акти, що регулюють діяльність малих і середніх підприємств протягом усього життєвого циклу, та їх фактичне використання на практиці. Звіт, як правило, оприлюднюється наприкінці жовтня та враховує зміни регуляторного поля, які відбулися до травня поточного року.

Фото: dilovyi.com.ua

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Відпочинок на «ура». 8 локацій на Львівщині, де можна провести незабутній вікенд
Львівський портал
Відпочинок на «ура». 8 локацій на Львівщині, де можна провести незабутній вікенд

З приходом перших справді теплих весняних днів, коли довкола все одягнулося у зелені барви, заквітчалося і природа поста...

Андрій Демчук: «Найбільший успіх у моєму житті – це те, що я народився в Україні»
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Андрій Демчук: «Найбільший успіх у моєму житті – це те, що я народився в Україні»

Паралімпійські ігри 2016 у Бразилії пройшли для українців вдало, багато наших спортсменів здобули чимало медалей у скарб...

У чиїх руках еко-майбутнє Львова?
Катерина РОДАК, Львівський портал
У чиїх руках еко-майбутнє Львова?

З розвитком науки та появою масштабних кліматичних та екологічних загроз для планети розвинена частина світу почала все ...

Дивовижна панацея чи примусовий компроміс. Що насправді стоїть за підписанням «сміттєвого» меморандуму?
Катерина РОДАК, Львівський портал
Дивовижна панацея чи примусовий компроміс. Що насправді стоїть за підписанням «сміттєвого» меморандуму?

11 місяців сміття зі Львова їздило всією Україною, його ловили на лісосмугах, на територіях закинутих заводів, біля озер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів