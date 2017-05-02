Мирні мешканці підірвалися на розтяжці бойовиків «ЛНР»

Учора, 1 травня, на підконтрольній бойовикам території у районі населеного пункту Михайлівка місцеві жителі підірвались на розтяжці, один з них загинув. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Головного управління розвідки Міноборони України.

Як зазначається, злочинна діяльність російських окупаційних військ призводить до зростання кількості загиблих та поранених серед місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

«Місцева окупаційна влада намагається приховати факт встановлення мінних загороджень військовослужбовцями інженерно-саперного підрозділу так званих ЗС ЛНР та звинувачує диверсійно-розвідувальну групу сил АТО», – йдеться у повідомленні.

Фото: ZN.uа