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Як львів’яни відреагували на свята трудящих

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Сьогоднішній День міжнародної солідарності трудящих у Львові проходить без пафосу і малочисельно. Всього біля Монументу бойової слави Радянських збройних сил було помічено не більше двох десятків людей із квітами, передає кореспондент Львівського порталу.

Усі традиційні місця для проведення «свят-пережитків» у Львові (Монумент Слави, Марсове поле та Пагорб Слави), сьогодні зосталися безлюдними.

Як відомо, Український інститут національної пам’яті пропонує скасувати Дні міжнародної солідарності трудящих, адже ці дні у радянські часи перетворили на масове свято та вихідні в Україні на підтримку соціально-політичних рухів.

«Нині ці свята (1 та 2 травня) перестали відповідати першочерговому значенню. Їх зміст із часом знівелювався. Оскільки вони не є подіями українського державотворення, історико-культурними традиціями Українського народу, їм не може бути надано статусу державного свята», – сказано також у пояснювальній записці.

Усі фото: Варта1

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