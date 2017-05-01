Сьогодні у Львові передчасно помер відомий волонтер, голова громадської організації «Допоможи Фронту» Богдан Дідич. Відповідне повідомлення зявилося на офіційній сторінці організації у «Фейсбук», передає кореспондент Львівського порталу.

«Немає правильних слів щоб таке написати. Голова ГО «Допоможи Фронту», наш «великий» друг… сьогодні помер. Як же боляче і гірко… Вічна пам’ять, друже! Ти завжди будеш в наших серцях», – йдеться у дописі ГО «Допоможи Фронту».

Інформацію про парастас і похорон буде опубліковано згодом.