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У Львові надзвичайники рятували голуба

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Сьогодні у Львові працівники ДСНС України рятували голуба який потрапив у сильку на даху чотириповерхового будинку. Про це повідомляють активісти «Варта1», пердає кореспондент Львівського порталу.

Як повідомили очевидці, птах потрапив у петлю і не міг самотужки вибратися тож довелося викликати рятувальників, які піднялися на порятунок пернатого по драбині.

«1 травня, за вікном побачили нещасного голуба, який зачепився лапкою за мотузку на даху і наполегливо махав крильцями,щоб звільнитись ,це тривало більше години і ми зрозуміли ,що сам не міг вибратися. Зателефонували на «101» і вони оперативно приїхали і врятували маленьке пташеня… Світ не без добрих людей, велике дякую ДСНС!», – йдеться у повідомленні від очевидців.

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