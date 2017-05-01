Стрийщині загрожує екологічна біда через необмежений забір піщано-гравійної суміші

«Під патронатом голови ЛОДА Синютки О.Н. та голови Стрийської РДА Зубрицького В.Б. розпочато незаконний забір піщано-гравійної суміші підприємством ПП «СА-НЕКО» на території площею 61,1 га на землях Підгірцівської сільської ради (за межами населеного пункту). Правові підстави для використання земельної ділянки відсутні», – про це написав на своїй сторінці у Фейсбук депутат Стрийської райради, голова комісії з питань земельних відносин, екології, сільського господарства, промисловості, транспорту і доріг Стрийської районної ради Роман Матвійців, пише Форпост.

Як розповів депутат, він уже звернувся із кількома запитами до органів обласної та районної влади із вимогою пояснити, на яких підставах здійснюються такі роботи.

«На території Стрийського району господарську діяльність здійснюють ряд підприємств, а саме ПП «СА-НЕКО», ТзОВ «Моріон+», ТзОВ «СГДСЗ», СГ «Мокряни» та інші. Йдеться про необмежений забір та реалізацію піщано-гравійної суміші. Це призводить до негативних екологічних наслідків. Більше того, жодні дозвільні документи цих підприємств громадські слухання не проходили», – розповів Роман Матвійців.

Голова комісії застерігає, що такі дії можуть неминуче призвести до екологічної катастрофи та навіть знищення декількох сіл на території Стрийського району. Відтак, комісія з питань земельних відносин, екології, сільського господарства, промисловості, транспорту і доріг Стрийської районної ради звернулася до голови ЛОДА Олега Синютки, а також до голови Стрийської райдержадміністрації Василя Зубрицького з вимогою «припинити видавати будь-які дозвільні документи для суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з видобутком піщано-гравійної суміші чи проведенням русло-регулючих робіт в Стрийському районі без належного громадського обговорення».

Також серед звернень до органів обласної та районної влади є запит стосовно діяльності ПП «СА-НЕКО». Як пояснив Роман Матвійців, це підприємство здійснює забір піщано-гравійної суміші з подальшим вивезенням за межі Стрийського району на підставі угоди на проведення розвідувальних робіт та акту про передачу та прийом земельної ділянки в натурі.

«Але згідно із законодавством України право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав. Такі документи у фірми відсутні. А значить відсутні правові підстави на використання цієї земельної ділянки.

Також межі ділянки не встановлено в натурі на місцевості, тому неможливо визначити, чи йдеться саме про ту територію, яку надали в користування. Зрештою, відповідно до законів, власники земельних ділянок та землекористувачі не мають права здійснювати зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу центрального органу виконавчої влади, що відповідає за агропромисловий комплекс. Такий дозвіл у підприємства також відсутній», – розповів депутат.

За словами Р. Матвійціва, комісія також звернулася із проханням надати для розгляду комісією проект розробки та рекультивації кар’єру. «Ділянка знаходиться дуже близько до річки Стрий, а це може призвести до забруднення річки та нецільового використання території, в тому числі і прибережної зони. Тому ми просимо надати комісії для розгляду проект рекультивації, адже згідно із законодавством землі, які зазнали змін через проведення гірничодобувних, гекологорозвідувальних, будівельних чи інших робіт, підлягають рекультивації», – підкреслив голова комісії з питань земельних відносин, екології, сільського господарства, промисловості, транспорту і доріг Стрийської районної ради Роман Матвійців.