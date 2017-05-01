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Попередні результати вчорашніх виборів в ОТГ Львівщини

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Стали відомі попередні результати учорашніх, 30 квітня, виборів у Магерівську (Жовківський район), Великолюбінську (Городоцький район), Розвадівську (Миколаївський район) ОТГ Львівщини. Зведені дані попередніх результатів виборів одного з штабів партії, що брала участь у виборах, є у розпорядженні Львівського порталу.

Так, у Великолюблінській ОТГ головою став самовисуванець Йосиф Фабрига.

Найбільше мандатів здобула «Батьківщина» –  5 мандатів, далі йдуть «Укроп» та Радикальна партія – по 2 мандати. Також додамо, що у раду пройшов один депутат від Аграрної партії та 16 самовисуванців.

Головою Магерівської ОТГ став Петро Домінік від «Батьківщини».

Найбільше мандатів тут отримала «Батьківщина» – 9, далі йдуть БПП – 4 мандати, а також «Укроп» і «Громадянська позиція» – по 2 мандати. Окрім цього, пройшов один депутат від «Самопомочі» та чотири самовисуванці.

Очільником Розвадівської ОТГ став самовисуванець Роман Сидор.

Найбільше мандатів набрала партія «Укроп» – 14, далі йдуть «Батьківщина» – 3 мандати та Аграрна партія – 2 мандати. Додамо, що також у раду пройшов один депутат від «Самопомочі» і шестеро самовисуванців.

Отож, 30 квітня на виборах депутатів до трьох ОТГ – Розвадівської, Магерівської та Великолюбінської партія «УКРОП» здобула перше місце серед усіх політичних партій, які брали участь у виборах: «УКРОП» – 18 депутатів; «Батьківщина» – 17 депутатів; БПП – 4 депутатів; Аграрна партія – 3 депутатів; Радикальна партія – 2 депутатів; «Громадянська позиція» – 2 депутатів; «САМОПОМІЧ» – 2 депутатів; самовисуванці – 26 депутатів.

Фото: ЧЕlin

 

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