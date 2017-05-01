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На виборах у Магерівській ОТГ перемогу здобула «Батьківщина», - голова ТВК

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Під час виборів у Магерівській селищній ОТГ Жовківського району Львівської області, які відбулися вчора, 30 квітня, перемогу здобула «Батьківщина». Про це Львівському порталу у коментарі повідомила голова Магерівської ТВК Любов Сало.

«Жодних скарг та порушень не було. Все у нас пройшло нормально», – повідомила вона.

За словами Любові Сало, найбільше мандатів отримала «Батьківщина» – 9, також до ради пройшли кандидати від БПП та «Укропу».

«Головою селищної ОТГ став Петро Домінік від «Батьківщини», який працює майстром в лісгоспі», – розповіла голова ТВК про попередні результати виборів.

Також учора, 30 квітня, вибори проходили у Великолюбінській (Городоцький район) та Розвадівській (Миколаївський район) ОТГ.

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