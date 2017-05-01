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На Львівщині чоловік після удару струмом упав із мосту і вижив

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Правоохоронці Старосамбірщини встановлюють обставини травмування молодого чоловіка, який впав із 4-метрового мосту після ураження електрострумом. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними відомства, у Старосамбірський відділення поліції 30 квітня о 10.20 надійшло повідомлення від чергового фельдшера про те, що до лікарні доставлений 26-річний житель райцентру з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, опіки обох рук електрострумом та закритий перелом правої руки.

Як попередньо встановили працівники поліції, чоловік впав з мосту висотою близько 4 метри після ураження електрострумом на залізничній колії.

Обставини події встановлюються. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

 

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