На Львівщині чоловік після удару струмом упав із мосту і вижив

Правоохоронці Старосамбірщини встановлюють обставини травмування молодого чоловіка, який впав із 4-метрового мосту після ураження електрострумом. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними відомства, у Старосамбірський відділення поліції 30 квітня о 10.20 надійшло повідомлення від чергового фельдшера про те, що до лікарні доставлений 26-річний житель райцентру з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, опіки обох рук електрострумом та закритий перелом правої руки.

Як попередньо встановили працівники поліції, чоловік впав з мосту висотою близько 4 метри після ураження електрострумом на залізничній колії.

Обставини події встановлюються. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.