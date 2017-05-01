Меріл Стріп підтримала акцію за звільнення Олега Сєнцова

Голлівудська актриса Меріл Стріп долучилася до акції на підтримку незаконно ув’язненого Росією українського режисера Олег Сєнцова. Зірка сфотографувалася з табличкою із написом #FreeSentsov. Знімок із Стріп опублікував депутат Мустафа Найєм у своєму Facebook.

Фото було зроблено на врученні премії PEN International, яку цього року присудили Сєнцову.

«Меріл Стріп – справжня героїня американських ЗМІ. Актриса – чи не єдина представниця творчий класу, хто говорить про Дональда Трампа все, що думають журналісти і правозахисники, не називаючи його імені і не опускаючись до прямих образ», – написав Найєм.

Меріл Стріп з тих, хто не мовчить, коли відбувається щось несправедливе

Він додав, що голлівудська зірка – давній друг і партнер американського ПЕН-центру, де український депутат побував з нагоди присудження премії українському режисеру.

«Після традиційної фотосесії ми опинилися в декількох метрах, і я вирішив, що раз вже так вийшло, пані Стріп могла б стати ще одним адвокатом нашого кримчанина. На мій подив, актриса була в курсі, що серед номінантів премії є засуджений режисер, але всі подробиці його історії не знала», – зауважив Мустафа.

«Під час недовгого діалогу мені вдалося досить докладно розповісти їй про історію Олега Сєнцова – про матеріали його справи, про його сім’ю, про Крим, про насильно нав’язане громадянство і двох його дітей, що залишилися на анексованій території», – додав депутат.

Він зауважив, що Меріл Стріп виявилася абсолютно позбавлена «зірковості» – без жодної зарозумілості або навіть відтінків снобізму:

«Вона жваво цікавилася деталями і в кінці розмови сама запитала, «чим ми можемо йому допомогти». Я розповів про ініціативу PEN America зібрати коаліції міжнародних організацій, які б виступили за звільнення Олега з в’язниці і запропонував їй символічно підтримати Олега фотографією з табличкою #FreeSentsov».

«Вона погодилася без будь-яких застережень. «Тільки знає що, давайте разом – хто ж повірить, що я сама придумала цю табличку», – запропонувала актриса. Так і вийшло це фото.

Пізніше, під час нагородження, коли на екрані показували відеоролик про номінацію Олега премією, вона розплакалася. Вже після церемонії ми з нею говорили ще раз. Актриса сказала, що готова приєднатися до кампанії ПЕН-центру зі звільнення Олега», – додав Найєм.

Як відомо, 25-го серпня 2015-го року російський суд у Ростові-на-Дону засудив українського режисера з Криму Олега Сєнцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму, а ще одного українця Олександра Кольченка – до 10 років ув’язнення у виправній колонії суворого режиму.

Як відомо, у листопаді минулого року на підтримку Сєнцова висловився американський актор Джонні Депп.

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