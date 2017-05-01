Львівські патрульні впіймали двох таксистів, які були «під кайфом»

Двох таксистів у стані наркотичного сп’яніння зупинили патрульні Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Вчора вдень на вулиці Коновальця патрульні стали очевидцями, як автомобіль Daewoo Lanos виїхав на трамвайну колію зустрічного руху. Транспортний засіб зупинили і водій не зміг пред’явити жодного документу. Його доставили у Франківський відділ поліції де встановили особу і винесли постанову за відсутність документів. Під час спілкування з водієм, у патрульних виникла підозра на наркотичне сп’яніння. Чоловік відмовився від перевірки і на нього патрульні склали протокол за керування в стані наркотичного сп’яніння. До слова , на автомобілі порушника був касетон таксі.

Ще одного водія служби таксі зупинили на вулиці Богдана Котика. Водій автомобілч Mercedes-Benz W124 порушив правила дорожнього руху. Як і в попередньому випадку, водій не пред’явив жодного документу, відтак його також доставили у відділ поліції для встановлення особи і там винесли постанову за відсутність документів. Там інспектори побачили ознаки наркотичного сп’яніння у водія. Він відмовився від перевірки на стан сп’яніння. На водія склали протокол за керування у стані наркотичного сп’яніння.

Власне, протягом 28 квітня до 1 травня патрульні оформили 17 протоколів за керування транспортними засобами напідпитку.

«Шановні водії, сідаючи за кермо у стані сп’яніння, Ви наражаєте на небезпеку не лише себе, а й оточуючих!», – наголошують патрульні.

Фото: патрульна поліція