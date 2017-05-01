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Кіборги звернулися до своїх побратимів із закликом оздоровлюватись

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В Україні оприлюднили соціальний ролик, в якому учасники АТО звернулися до своїх побратимів, ветеранської спільноти пройти медичне обстеження та користуватися медичними послугами, що гарантовані державою. Про це Львівському порталу повідомили автори відео.

Головна ідея полягає у доступному донесені інформації щодо потреби оздоровлюватись. Правозахисники сподіваються, що дане відео приверне увагу військових по всій Україні до теми власного здоров’я.

Відеосюжет був відзнятий за участю трьох «кіборгів» – захисників Донецького аеропорту. Усвідомлюючи потребу донести необхідну інформацію, учасники бойових дій без заперечень погодились на зйомку у сюжеті.

Зауважмо, що унікальні перші секунди боротьби задокументовані власноруч військовими.

«Твоє здоров’я є найголовнішою цінністю для твоєї родини…Знай свої права та навчи ними користуватися своїх побратимів», – йдеться у соціальній рекламі орієнтованій на учасників АТО та їхні родини.

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