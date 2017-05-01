Кабмін урізав соціальні нормативи на теплопостачання

Уряд зменшив окремі соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами з урахуванням фактичного споживання енергоносіїв домогосподарствами.

Зокрема, зменшено соціальні нормативи використання:

теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) абонентами, житлові будинки яких обладнані будинковими та/або квартирними приладами обліку: з 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період;

електричної енергії для індивідуального опалення: з 65 кВт·г до 51 кВт·г на 1 кв. метр опалювальної площі на місяць в опалювальний період;

природного газу для індивідуального опалення: з 5,5 куб. метра до 5,0 куб. метра на 1 кв. метр опалювальної площі на місяць в опалювальний період.

Також, переглянуті коригуючі коефіцієнти для розрахунку розміру витрат електричної енергії, природного газу та інших видів палива на потреби опалення у багатоповерхових будинках.

Слід зазначити, що відповідне рішення Уряду не передбачає здійснення перерахунку розмірів діючих розмірів субсидій, оскільки набирає чинності із 1 травня 2017 року.