Грабіжник поцупив скриньку для пожертв у передмісті Львова

У передмісті Львова грабіжник заволодів скринькою для пожертв. Сума матеріальних збитків, заподіяних благодійному фонду, склала близько 500 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

У Личаківський відділ поліції 30 квітня звернулася 40-річна продавець одного із магазинів міста Винники. Вона повідомила, про зникнення скриньки для пожертв, яка знаходилась на прилавку у крамниці.

Правоохоронці встановили, що до пограбування причетний 38-річний житель Винників.

З’ясовуються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: bug.org.ua