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До України прибуло вже 200 учасників «Євробачення»

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Співробітники Держприкордонслужби оформили близько 200 учасників конкурсу «Євробачення – 2017» з майже 20 країн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПС України.

За даними відомства, протягом трьох діб в Україну прибуло понад 200 учасників та членів команд конкурсу із майже 20 країн світу. Найбільше учасників прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту оформили у пунктах пропуску для повітряного сполучення «Бориспіль» та «Київ». Ще одна команда прибула через автомобільний пункт пропуску «Платонове», що на Одещині.

Пропуск через державний кордон учасників «Євробачення-2017» здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України у пріоритетному порядку, за технологічними принципами, що були застосовані під час масштабних міжнародних заходів, таких як «Євро-2012».

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