Діти учасників АТО розважилися на «Форсажі талантів»

У рамках співпраці соціального мегапроекту «Мій тато захищає Україну» із Львівським державним цирком, діти учасників АТО мали можливість відвідати виставу «Форсаж талантів», де отримали повно нових позитивних вражень і щасливих емоцій. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Малюки із захопленням переглядали напрочуд цікаві номера, які представили артисти на арені єдиного в Західній Україні державного цирку.

І дивуватися було чому! Адже тут відбулося справжнє байкерське шоу в супроводі рок-зірки.

Також вперше перед публікою у Львові виступили тріо мотоциклістів із Бразилії, які одночасно виконали карколомні та шокуючі трюки на межі людських можливостей в одному шарі.

Загалом малечу потішило чимало артистичних номерів, а собливо заворожив своїм виступом фокусник-ілюзіоніст Олександр Гапич.