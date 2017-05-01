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Діти учасників АТО розважилися на «Форсажі талантів»

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У рамках співпраці соціального мегапроекту «Мій тато захищає Україну» із Львівським державним цирком, діти учасників АТО мали можливість відвідати виставу «Форсаж талантів», де отримали повно нових позитивних вражень і щасливих емоцій. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Малюки із захопленням переглядали напрочуд цікаві номера, які представили артисти на арені єдиного в Західній Україні державного цирку.

І дивуватися було чому! Адже тут відбулося справжнє байкерське шоу в супроводі  рок-зірки.

Також вперше перед публікою у Львові виступили тріо мотоциклістів із Бразилії, які одночасно виконали карколомні та шокуючі трюки на межі людських можливостей в одному шарі.

Загалом малечу потішило чимало артистичних номерів, а собливо заворожив своїм виступом фокусник-ілюзіоніст Олександр Гапич.

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