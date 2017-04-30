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Жителів Львівщини просять уникати потрапляння на території військових об’єктів

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Останнім часом побільшало кількість випадків затримання оперативно-черговою службою військових частин цивільних осіб, які намагалися проникнути на територію режимних військових об’єктів Повітряних Сил Збройних Сил України, що розташовані у різних військових гарнізонах.  Командування з’єднання звертається до кожного з проханням бути уважними та утримуватись від спроб випадкового чи навмисного проникнення на території військових частин. Про на своїй сторінці у Facebook повідомило Повітряне командування «Захід», передає Львівський портал.

«Застерігаємо від провокаційних дій поруч з військовими частинами, адже у зв’язку з постійними намаганнями антидержавних сил вчиняти провокації біля військових об’єктів, військовослужбовці добових нарядів, відповідно до статутних обов’язків, мають право застосовувати зброю під час несення служби.

Також наголошуємо, що використання безпілотних літальних апаратів – різного виду дронів над військовими частинами та розташуваннями військових підрозділів, а також над базами, складами та арсеналами будуть вважатися порушенням, прирівняним до спроби проникненням на територію військового об’єкта. Тож будуть збиватися без попереджень над об’єктами або на підльоті до них. Особи, причетні до таких інцидентів, будуть затримані та притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України.

Звертаємось до всіх небайдужих громадян з проханням повідомляти керівний склад повітряного командування «Захід», правоохоронні органи: Службу безпеки України, Національну поліцію про підозрілих осіб поруч з військовими об’єктами або в місцях розташування військових частин», – йдеться у повідомленні.

Телефони гарячої лінії у Львівському гарнізоні:

(0322) 2-35-66-99 (черговий повітряного командування “Захід”);
(0322) 2-38-65-12 (телефон довіри Служби безпеки України у Львівській області);
(0322) 2-58-68-80 (черговий Національної поліції України у Львівській області).

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