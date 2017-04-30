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Травневі свята у розпалі: патрульні просять львів’ян бути пильними

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У зв’язку з травневими святами з 28 квітня до 17 травня патрульні Львова нестимуть службу у посиленому режимі. Додаткові піші наряди зосередженні у місцях скупчення туристів, вокзалах, парках, в місцях проведення масових заходів, біля пам’ятників, кладовищ та дипломатичних установ. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

«Звертаємося до львів’ян та гостей міста – у разі виявлення підозрілих предметів чи осіб, одразу телефонуйте 102. Давайте спільно збережемо спокій у нашому місті і не дозволимо провокацій. Святкуйте відповідально і подбайте про безпеку свою та близьких. В жодному разі не сідайте за кермо в нетверезому стані і дотримуйтеся правил дорожнього руху», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що за три дні посиленого патрулювання, на щастя, обійшлось без надзвичайних ситуацій.

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