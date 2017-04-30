Президент визначився, хто стане головою НБУ

Президент Порошенко визначився з кандидатурою голови правління Райффайзен Банку Аваль Володимира Лавренчука на посаду голови Нацбанку. Про це повідомляє міжнародне агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела, передає УП.

За даними двох джерел агентства Bloomberg, Президент Петро Порошенко запропонує голові правління Райффайзен Банку Аваль Володимиру Лавренчуку очолити НБУ.

Агентство звертає увагу, що, незважаючи на непопулярність дій Валерії Гонтаревої серед населення, Лавренчук закликав українців підтримати ініціативи НБУ, заявивши, що альтернативи реформам немає.

Фото: Forbes.ua