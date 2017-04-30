Порошенко позбавив громадянства нардепа Артеменка

Президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України народного депутата Андрія Артеменка в зв’язку з добровільним набуттям ним в 2005 році громадянства Канади. Про це у своєму Facebook повідомив лідер Радикальної партії Олег Ляшко, інформує Обозреватель.

«Це унікальний і перший за 26 років Незалежності випадок, коли державний чиновник відповів за порушення Конституції України, яка передбачає тільки одне – українське! – громадянство. Зараз Артеменко і його захисники будуть кричати, що Конституція України забороняє позбавляти громадянства. Позбавляти – так, а припиняти – ні, не забороняє!», – написав Ляшко.

Ляшко також закликає на першому пленарному засіданні Верховної Ради 16 травня достроково припинити депутатські повноваження Артеменко.

«Окремо відзначу, що ми також будемо домагатися, щоб не тільки Артеменко, а всі депутати, чиновники або співробітники спецслужб, які мають по кілька паспортів, крім українського, відповіли за це втратою мандату або роботи. Зрадникам, які плюють на Конституцію України не місце на державній службі», – зазначив він.

Фото: Слово і Діло