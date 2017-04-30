ОСТАННІ НОВИНИ

Порошенко позбавив громадянства нардепа Артеменка

|

Президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України народного депутата Андрія Артеменка в зв’язку з добровільним набуттям ним в 2005 році громадянства Канади. Про це у своєму Facebook повідомив лідер Радикальної партії Олег Ляшко, інформує Обозреватель.

«Це унікальний і перший за 26 років Незалежності випадок, коли державний чиновник відповів за порушення Конституції України, яка передбачає тільки одне – українське! – громадянство. Зараз Артеменко і його захисники будуть кричати, що Конституція України забороняє позбавляти громадянства. Позбавляти – так, а припиняти – ні, не забороняє!», – написав Ляшко.

Ляшко також закликає на першому пленарному засіданні Верховної Ради 16 травня достроково припинити депутатські повноваження Артеменко.

«Окремо відзначу, що ми також будемо домагатися, щоб не тільки Артеменко, а всі депутати, чиновники або співробітники спецслужб, які мають по кілька паспортів, крім українського, відповіли за це втратою мандату або роботи. Зрадникам, які плюють на Конституцію України не місце на державній службі», – зазначив він.

Фото: Слово і Діло

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Відпочинок на «ура». 8 локацій на Львівщині, де можна провести незабутній вікенд
Львівський портал
Відпочинок на «ура». 8 локацій на Львівщині, де можна провести незабутній вікенд

З приходом перших справді теплих весняних днів, коли довкола все одягнулося у зелені барви, заквітчалося і природа поста...

Андрій Демчук: «Найбільший успіх у моєму житті – це те, що я народився в Україні»
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Андрій Демчук: «Найбільший успіх у моєму житті – це те, що я народився в Україні»

Паралімпійські ігри 2016 у Бразилії пройшли для українців вдало, багато наших спортсменів здобули чимало медалей у скарб...

У чиїх руках еко-майбутнє Львова?
Катерина РОДАК, Львівський портал
У чиїх руках еко-майбутнє Львова?

З розвитком науки та появою масштабних кліматичних та екологічних загроз для планети розвинена частина світу почала все ...

Дивовижна панацея чи примусовий компроміс. Що насправді стоїть за підписанням «сміттєвого» меморандуму?
Катерина РОДАК, Львівський портал
Дивовижна панацея чи примусовий компроміс. Що насправді стоїть за підписанням «сміттєвого» меморандуму?

11 місяців сміття зі Львова їздило всією Україною, його ловили на лісосмугах, на територіях закинутих заводів, біля озер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів