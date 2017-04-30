Помер український поет Борис Олійник

Сьогодні після тривалої хвороби помер відомий український поет Борис Олійник. Про це повідомляє газета “День” з посиланням на Facebook журналіста Михайла Маслія, передає Львівський портал.

«30 квітня о 11.45 на 82-му році життя після важкої і тривалої хвороби спочив у Бозі легендарний український поет Борис Олійник… Царство Небесне», – написав Маслій.

Маслій зазначив, що Олійник колись сформулював своє життєве і мистецьке кредо так: «Писати, як живеш, а жити, як пишеш».

«Багатомільйонну любов українців у всіх світах Борис Ілліч заслужив саме за свою поезію. Коли читаєш його «Парубоцьку баладу»,»Стару пісню на новий мотив», «Ринг», «До проблеми: революція і митець», «А зрадник завше продає когось» відчуваєш почерк віртуоза слова найвищого ґатунку», – зазначив М. Маслій.

У творчому доробку Олійника — понад півсотні пісень у співавторстві з найвідомішими композиторами країни. Й досі вони звучать звідусіль як пісенна класика — зразок найвишуканішого і наймелодійнішого слова, зазначає Маслій.

Фото: Рідна країна