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На Львівщині виявили контрабанду книг та предметів XIX століття

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Громадянина Франції, який намагався перемістити приховано через кордон друковану продукцію та предмети старовини зупинили сьогодні вночі в пункті пропуску «Краківець» прикордонники Мостиського загону. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Під час проходження паспортного контролю за ініціативою прикордонників був проведений поглиблений огляд легкового автомобіля «Мерседес» французької реєстрації.

В ході ретельної перевірки під декоративною кришкою багажного відділення в ніші для запасного колеса було виявлено 32 іноземних друкованих видання датованих 1864-1923 роками, 1 альбом з гравюрами, а  також  статуетки та  ваза, які можливо становлять історичну та культурну цінність. Зазначені предмети вилучили для проведення подальшої експертизи.

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