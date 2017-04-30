На Львівщині виявили контрабанду книг та предметів XIX століття

Громадянина Франції, який намагався перемістити приховано через кордон друковану продукцію та предмети старовини зупинили сьогодні вночі в пункті пропуску «Краківець» прикордонники Мостиського загону. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Під час проходження паспортного контролю за ініціативою прикордонників був проведений поглиблений огляд легкового автомобіля «Мерседес» французької реєстрації.

В ході ретельної перевірки під декоративною кришкою багажного відділення в ніші для запасного колеса було виявлено 32 іноземних друкованих видання датованих 1864-1923 роками, 1 альбом з гравюрами, а також статуетки та ваза, які можливо становлять історичну та культурну цінність. Зазначені предмети вилучили для проведення подальшої експертизи.