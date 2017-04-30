Минула доба в зоні АТО: двоє загиблих і четверо поранених

За минулу добу внаслідок бойових дій 2 українських військовослужбовців загинули, 4 – отримали поранення. Про це Львівському порталу повідомили в інформаційно-аналітичному центрі РНБО.

Загалом вчора обстановка залишалася вкрай напруженою. Противник продовжив застосовувати важке озброєння на всіх трьох напрямках, проте інтенсивність його застосування помітно зменшилася порівняно з добою раніше. Водночас випадки застосування ворогом артилерії вчора були зафіксовані лише на Луганському напрямку. Усього за минулу добу противник порушив режим тиші 54 рази, з них 14 разів були із застосуванням важкого озброєння.

Луганський напрямок

Учора бойові дії тривали з 6-ї ранку вздовж усієї лінії фронту. За даними, які оприлюднив сьогодні на щоденному брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, найскладніша обстановка залишається у Попаснянському районі, де під прицільним вогнем ворожих гранатометів та кулеметів неодноразово опинялися наші позиції під Попасною та Новотошківському, що на бахмутській трасі. Також в останньому сили окупанта з 11-ї години до обіду провели 2 мінометних обстріли, випустивши сумарно у бік сил АТО близько 30 мін. Тут же пізно ввечері працювали ворожі гаубиці калібру 122 мм.

Важке озброєння використав противник також і проти оборонців Кримського, випустивши на їх позиції вдень 20 мін, а перед самою опівніччю – 5 артилерійських снарядів.

Далі на схід вздовж лінії фронту противник порушив режим тиші у Жовтому Слов’яносербського району, а у Старому Айдарі Станично-Луганського народу під вечір випустив 5 мін калібром 82 мм.

Усього за минулу добу на Луганському напрямку сталося 14 ворожих обстрілів, майже половина яких – з важкого озброєння.

Донецький напрямок

Двома ділянками активності російсько-окупаційних сил учора були горлівський периметр та Авдіївка з її околицями. Під Горлівкою, а саме у Зайцевому та Верхньоторецькому, бойовики активізувалися вже після заходу сонця. На цих рубежах бандформування близько трьох годин масовано обстрілювали сили АТО з гранатометів та крупнокаліберних кулеметів, а також випустили понад 30 мін у Верхньоторецькому.

У районі Авдіївки минулої доби вперше ворог проявив активність відразу після опівночі. Це було продовженням його позавчорашніх обстрілів. Бойовики віддавали перевагу легкому озброєнню, але також встигнули випустити 20 мін. Близько 4-ї години ранку ворожі обстріли припинилися, але не надовго. З новою силою ворог відновив свою активність після 10-ї ранку, використовуючи переважно стрілецьку зброю, у тому числі й снайперські гвинтівки. Опівдні знову запанувала тиша. Втім уже через 7 годин бойовики знову відкрили вогонь у бік наших позицій. Цього разу – вогонь з легкого озброєння супроводжувався обстрілами з мінометів. Після 21-ї години у районі Авдіївки стало тихо.

Усього за минулу добу на Донецькому напрямку сталося 9 ворожих обстрілів, зокрема 5 – мінометних.

Маріупольський напрямок

Аналогічно минулій добі вчора до світанку бойовики провели мінометний обстріл Красногорівки зі сторони Старомихайлівки. Пізніше впродовж доби у Мар’їнському районі бандформування широко застосовували легке озброєння та бронетехніку, обстрілюючи сили АТО, у тому числі і контрольно-пропускний пункт у Мар’їнці, у напрямку якого близько 20-ї години бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї.

У районі Докучаєвська після опівночі сили окупантів провели по одному короткотривалому мінометному обстрілу наших позицій у Новотроїцькому та Березовому. Ще раз на цих рубежах ворог проявив активність уже вдень, обстрілявши з легкого озброєння українські рубежі оборони у Новотроїцькому.

На півдні напрямку – ділянка фронту Павлопіль – Широкине – обстріли відбулися впродовж усієї минулої доби. З озброєння противник використовував виключно легке, включно зі снайперською зброєю.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку ворог порушив режим припинення вогню 31 раз, зокрема тричі використав при цьому міномети.