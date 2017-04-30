Львів’ян просять допомогти врятувати життя батькові трьох дітей

Небайдужих просять фінансово допомогти вилікувати 31-річного чоловіка. Про це на сторінці «Варти-1» написала дружина хворого, передає кореспондент Львівського порталу.

«У моїй сім’ї сталася біда: у мого чоловіка лікарі виявили коксартроз кульшових суглобів. Йому якнайшвидше потрібна операція. Клініка в Чернівцях виставила рахунок майже в 400 000 гривень. У нас троє дітей найменшому лише 5 місяців у нас немає змоги самостійно з цим впоратись. Тому звертаюся до кожного, хто читатиме цей пост: дуже потрібна ваша допомога, кожна гривня є дуже важливою. Допоможіть поставити на ноги батька для дітей, а для мене – чоловіка і єдиного годувальника сім’ї», – написала пані Катерина.

Реквізити:

Приват Банк

Картковий рахунок: 4731219102281528

Одержувач: Старушкевич Юрій Михайлович

Контакти дружини:

тел. 0969848058 (Катя)

Фото: Варта-1