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Депутат Львівської міськради придумав, де у центрі міста побудувати підземний паркінг

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Депутат Львівської міської ради Петро Адамик пропонує замість запланованого готелю побудувати у центрі Львова підземну паркову. Прооце він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

«Нещодавно дізнався про плани збудувати на ділянці на площі Міцкевича, 9 готелю. Черговий готель в центральній частині міста – яким би він красивим та органічним для навколишнього архітектурного ансамблю не був, на мою думку, це не те, чого зараз потребує місто. Натомість, варто пригадати скільки боїв та дискусій точилось навколо набагато потрібнішого місту питання – побудови підземного паркінгу.

Однією з основних перепон на шляху вирішення цього питання був саме брак місця під такий об’єкт: в центральній частині міста практично немає таких ділянок. Тому ділянка під зруйнованим будинком і з огляду логістики і з огляду технічних умов підходить під такий багаторівневий підземний паркінг. І це б вирішило – хоча б частково проблему постійних паркувань в заборонених місцях в центрі міста: на тротуарах, клумбах, проїзних частинах, хідниках і так далі», – йдеться у повідомленні.

Окрім того депутат додав, що міська влада має діяти в інтересах громади Львова.

«Законодавство України передбачає таку дію як викуп (відчуження) земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності. З огляду на це, місто мало б провести перемовини з власником і викупити цю ділянку саме для спорудження паркінгу», – додав П. Адамик.

Фото: Петро Адамик

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