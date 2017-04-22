На Львівщині другий тиждень шукають зниклу жінку

Пустомитівським ВП Франківського ВП ГУНП у Львівській області розшукується безвісти зникла Петришин Христина Степанівна, жителька с. Містки Пустомитівського району Львівської області, яка 07 квітня 2017 року вийшла з дому і не повернулась. Відповідна інформація поширена активістами Варта1, передає кореспондент Львівського порталу.

Її зріст близько 160-165 см, волосся довге темно русяве, повної тіло будови. Була одягнена у плащ темно синього кольору, чорний гольф, темно сині джинси, коричневі шкіряні черевики, з собою мала чорну шкіряну сумочку.

Всім кому відоме можливе місце перебування безвісти зниклої прошу повідомляти за телефоном 102 або 0977614931 – оперуповноважений СКП.