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На Львівщині другий тиждень шукають зниклу жінку

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Пустомитівським ВП Франківського ВП ГУНП у Львівській області розшукується безвісти зникла Петришин Христина Степанівна, жителька с. Містки Пустомитівського району Львівської області, яка 07 квітня 2017 року вийшла з дому і не повернулась. Відповідна інформація поширена активістами Варта1, передає кореспондент Львівського порталу.

Її зріст близько 160-165 см, волосся довге темно русяве, повної тіло будови. Була одягнена у плащ темно синього кольору, чорний гольф, темно сині джинси, коричневі шкіряні черевики, з собою мала чорну шкіряну сумочку.

Всім кому відоме можливе місце перебування безвісти зниклої прошу повідомляти за телефоном 102 або 0977614931 – оперуповноважений СКП.

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