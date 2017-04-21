Броди саботують підписання «сміттєвого» меморандуму зі Львовом

Міський голова Бродів Анатолій Белей відмовився підписувати Меморандум щодо поводження з ТПВ, які утворюються на території Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Бродів.

Згідно підписаного сьогодні, 21 квітня, документу, Броди є у переліку міст, куди завозитимуть львівське сміття.

«Попри вмовляння підписати меморандум щодо прийому львівського сміття, який підписаний сьогодні, 21 квітня, у Львівській ОДА, я відмовився це робити і не підписав цей меморандум. Я знаю позицію громадських активістів нашого міста, я знаю позицію депутатів Бродівської міської ради – вони на це ніколи не погодяться, а я, маючи делеговані повноваження від міської громади, не можу піти всупереч її волі. І моя особиста думка – я теж проти того, щоб у Броди завозили нові об’єми сміття. Це питання обговорюється від минулої п’ятниці, і мені відомо, що в додатку до меморандуму зазначено, що Броди повинні прийняти 20 тонн сміття щодня – це близько 200 тонн в тиждень. Ви уявляєте, що буде з нашим сміттєзвалищем, з Бродами?”, – пояснює свою позицію Анатолій Белей.

Також міський голова Бродів сказав, що ймовірно, на найближчий вівторок буде скликана позачергова сесія Бродівської міської ради, з приводу обговорення даного питання.

Зазначимо, що згідно меморандуму місто Броди мало б приймати 20 тонн ТПВ зі Львова щоденно.

Детальніше про те, куди возитимуть львівське сміття, скільки це коштуватиме та що насправді стоїть за раптовим вирішенням сміттєвої проблеми, Львівський портал писав тут.

Фото: Leopolis.news