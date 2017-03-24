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Серед секонд-хенду львівські митники знайшли новий одяг та гіроскутери

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У пункті пропуску «Краковець-Корчова» львівській митники знайшли серед секонд-хенду новий одяг та гіроскутери. Загалом Львівські митники виявили  понад тонну незадекларованого товару.  Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

Днями в зону митного контролю пункту пропуску «Краковець – Корчова» з Республіки Польщі заїхав транспортний під керуванням громадянина України. Водій надав для здійснення митного контролю товаросупровідні документи,  відповідно до яких переміщується одяг та взуття, що були у вжитку, вагою майже 11 тонн та вартістю близько 15 тис. доларів США.                  Відправником товару зазначено компанію з Великобританії, а отримувачем – одне з ТОВ у м. Ірпіні, Київської області.

На підставі оцінки аналізу ризиків транспортний засіб  було скеровано в місце поглибленого огляду товарів. Там у його вантажному відсіку, крім заявлених у товаросупровідних документах товарів, виявлено одяг, який не містить ознак використання з етикетками. Зокрема новий одяг різних фірм виробників в асортименті (жіночі та чоловічі футболки, штани, спідниці, дитячий одяг та інші товари) загалом понад 650 кг, а також 31 гіроскутер. Ці товари було заховано серед задекларованих речей. Загальна вага брутто незадекларованого товару становить понад тонну.

Так, керівник компанії-відправника вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю, через подання митному органу України як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві дані щодо найменування, ваги, кількості, вартості та асортименту товару.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Товар вилучено. Його вартість буде встановлено додатково. За цим фактом складено протокол про порушення митних правил. Справу скерують до суду.

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