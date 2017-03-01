Сьогодні та завтра трамвай № 6 їздитиме за зміненим маршрутом

Як повідомили в ЛКП «Львівелектротранс», сьогодні 1 березня, з 20.00 год до 10.00 год 2 березня, буде змінено рух трамвайного маршруту № 6, у зв’язку з перекриттям вулиці Липинського через ремонтні роботи. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

На час перекриття вул. Липинського з 20.00 год 1 березня, до 10.00 год 2 березня, трамвайні вагони маршруту № 6 курсуватимуть за маршрутом трамваїв № 5 і 4 – по вул. Замарстинівська і на вул. Торф’яну.

Після відкриття вул. Липинського для руху транспорту, трамвай № 6 курсуватиме за звичним маршрутом.

ЛКП «Львівелектротранс» просить вибачення у мешканців за тимчасові зміни у роботі електротранспорту пов’язані з перекриттям дороги.