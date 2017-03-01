ОСТАННІ НОВИНИ

Сьогодні та завтра трамвай № 6 їздитиме за зміненим маршрутом

|

Як повідомили в ЛКП «Львівелектротранс», сьогодні 1 березня, з 20.00 год до 10.00 год 2 березня, буде змінено рух трамвайного маршруту № 6, у зв’язку з перекриттям вулиці Липинського через ремонтні роботи. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

На час перекриття вул. Липинського з 20.00 год 1 березня, до 10.00 год 2 березня, трамвайні вагони маршруту № 6 курсуватимуть за маршрутом трамваїв № 5 і 4 – по вул. Замарстинівська і на вул. Торф’яну.

Після відкриття вул. Липинського для руху транспорту, трамвай № 6 курсуватиме за звичним маршрутом.

ЛКП «Львівелектротранс» просить вибачення у мешканців за тимчасові зміни у роботі електротранспорту пов’язані з перекриттям дороги.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Екопарк по-червоноградськи
Екопарк по-червоноградськи

У Червонограді на місці недобудованої поліклініки по вулиці Івасюка, 2б в районі Левада виросте сучасний дев’ятиповерхов...

Транспортна афера. Як Садовий і комунальне АТП-1 «розвели» львів’ян на 67 мільйонів
Транспортна афера. Як Садовий і комунальне АТП-1 «розвели» львів’ян на 67 мільйонів

Ця історія насправді має чималі шанси стати не лише аферою року, а ще й посадити за грати добру частину керівного складу...

У Львові нагадали, що в Україні не існує свята Масляної
Катерина Сердюк для Львівського порталу
У Львові нагадали, що в Україні не існує свята Масляної

У Львові обговорили проблему автентичних традицій та розповіли про підробку українських звичаїв російськими, зокрема виг...

На Добротвірській ТЕС достатньо червоноградського вугілля
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
На Добротвірській ТЕС достатньо червоноградського вугілля

Для забезпечення потреб теплових електростанцій ДТЕК Енерго у минулому році закупив 622 тис тонн вугілля у шахт Львівськ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн