Рейтинг продуктивності нардепів та партій за результатами 5-ї сесії ВРУ

Незалежна аналітична платформа VoxUkraine опублікувала рейтинг депутатів-реформаторів, що відображає, як кожний парламентарій брав участь в ухваленні всіх прогресивних законопроектів, передає кореспондент Львівського порталу.

Аналітики зосередилися на оцінці найважливішої функції парламентарів – як вони голосують за реформаторські законопроекти. На кінець 5 сесії налічувалося близько 200 таких законів. Відтак на основі цього аналізу складено рейтинги депутатів-реформаторів і їхніх партій.

Перша десятка народних депутатів не зазнала серйозних трансформацій у порівнянні з початком 5-ої сесії (вересень 2016). Щільність результатів у верхній частині рейтингу така висока, що пропускання кількох важливих голосувань може відкинути депутата на кілька позицій вниз.

Топ-10 народних депутатів, що голосують за реформаторські законопроекти

Депутати Народного Фронту (НФ) превалюють у верхній частині таблиці. У топ-10 входять 7 представників Народного Фронту і 3 представники Блоку Петра Порошенка. Високі місця представників НФ можна пояснити дисциплінованістю фракції та відсутністю серйозних конфліктів між депутатами.

Варто додати, що якщо розширити інтервал до топ-100, то виявимо, що до першої сотні входять тільки 5 депутатів не з коаліції (БПП і НФ): позафракційні – Андрій Парубій, Дмитро Добродомов, Вікторія Пташник; Лев Підлісецький із Самопомочі; Олексій Ленський із Радикальної партії.

Рейтинг фракцій

За усередненою оцінкою по фракціях (кількість балів у середньостатистичного депутата) Народний Фронт й надалі зі значним відривом лідирує. Відтак більше ніж на 30 балів менше у середньостатистичного депутата БПП. Та ще на додаткові 8 балів відстають депутати Самопомочі. На останній позиції в рейтингу фракцій – Опозиційний блок, депутати якого зрідка відвідують сесійну залу.

Згуртованість фракцій

Оцінити згуртованість фракції можна кількома способами. Альтернативний варіант – оцінити розсіювання рейтингів членів фракції відносно середнього показника голосувань за фракцією. Якщо відхилення невелике – це значить, що члени фракції у більшості випадків голосують однаково за законопроекти. Навпаки, велике відхилення може свідчити про відсутність згуртованості у фракції.

Найменший розкид у Опозиційного блоку, депутати якого солідарні між собою, і в більшості випадків не голосують за реформаторські законопроекти. Найбільший розкид серед фракцій у Блоці Петра Порошенка з його внутрішньофракційними конфліктами. Водночас варто відзначити Батьківщину і Самопоміч, які можуть похвалитися відносно невеликим розкидом рейтингів своїх членів та високим рейтингом фракції.