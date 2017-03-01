Поліцейські розшукують чоловіка, який зник дорогою з Києва до Львова

Поліцейські розшукують чоловіка, який зник по дорозі з Києва до Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

Шевченківським відділом поліції ГУ НП у Львівській області розшукується громадянин Вовк Андрій Миколайович, 02.04.1987 р.н., який перебував на заробітках в м. Київ. Останній раз виходив на зв’язок 05.01.17 року та повідомив, що сідає в поїзд у Києві та їде до Львова.

Прикмети: зріст 170-175 см, волосся коротке чорне, ніс прямий, очі карі, губи тонкі, худорлявої тілобудови.

Особлива прикмета: на передпліччі татуювання у вигляді долара США.