На Львівщині затримали головлікаря, який систематично брав хабарі від підприємців

У Львівській області працівники управління захисту економіки і слідчі обласного управління Національної поліції викрили головного лікаря однієї з районних лікарень у систематичному отриманні неправомірної вигоди. Про це повідомила спікер Департаменту захисту економіки НПУ Наталія Калиновська, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, головний лікар, зловживаючи службовим становищем, організував систему отримання від підприємців, які працюють у медичній сфері, хабарів за сприяння у здійсненні ними діагностики в приміщеннях медичного закладу.

“У рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) КК, зловмисника затримали в робочому кабінеті під час одержання чергової неправомірної вигоди за неперешкоджання у господарській діяльності підприємцю і надання йому допуску до приміщень лікарні для проведення експрес-діагностики загального стану здоров’я. Грошові кошти й речові докази вилучено з місця події”, – розповіла Калиновська.

Вона зазначила, що в лікарні тривають обшуки, встановлюють інші факти отримання затриманим хабарів, а також інших посадових осіб, причетних до розподілу отриманих таким чином коштів.

Фото: поліція