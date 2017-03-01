Місцеві мешканці та активісти завтра вийдуть на пікет через незаконну забудову у парку «Знесіння»

Завтра, 2 березня, о 12.00 на вулиці Довбуша,15 відбудеться протест проти незаконної забудови у парку «Знесення». Про це у соцмережах повідомляють організатори, передає Львівський портал.

«Запрошуємо усіх небайдужих львів’ян доєднатися 2 березня о 12:00 до нашої зустрічі-протесту проти незаконної забудови парку «Знесіння»!

Прийдіть і висловте свою позицію! На зустрічі будуть присутні мешканці прилеглих вулиць, представники громадських організацій, які вже 10 років воюють із забудовником…Не будьмо байдужими! Не дамо можновладцям незаконно приватизовувати наше місто! Нам дуже потрібна Ваша підтримка! Просимо про поширення цієї інформації», – наголошують організатори.

Як повідомляв Львівський портал, 20 лютого у Львові суд заборонив проводити будівельні роботи на Довбуша, 15, триває судовий процес. Перед засіданням навпроти суду зібрався пікет проти забудови парку «Знесіння».

28 лютого державні виконавці Галицького ДВС м.Львова в екстремальних умовах директора «Архібуду» ознайомили з рішенням суду про заборону будівництва у парку «Знесіння». Відтак у разі продовження будівельних робіт на цій ділянці, правоохоронні органи зобов’язані порушити кримінальну справу про невиконання судового рішення.

Як відомо, що будівництво пов’язаною із народними депутатами-братами Дубневичами фірмою «Архібуд» на вул. Довбуша ведеться із порушеннями природоохоронного, оборонного та земельного законодавств. Історія з цим парком триває ще з 2007 року і тягне за собою не одну оборудку та судову тяганину. Детальніше про будівництво у парку «Знесіння» Львівський портал писав у матеріалі «Чим дихатимеш, Львове? Як місту відтяли частину «зелених» легень на поталу забудовникам».