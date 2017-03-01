ОСТАННІ НОВИНИ

Місцеві мешканці та активісти завтра вийдуть на пікет через незаконну забудову у парку «Знесіння»

|

Завтра, 2 березня, о 12.00 на вулиці Довбуша,15 відбудеться протест проти незаконної забудови у парку «Знесення». Про це у соцмережах повідомляють організатори, передає Львівський портал.

«Запрошуємо усіх небайдужих львів’ян доєднатися 2 березня о 12:00 до нашої зустрічі-протесту проти незаконної забудови парку «Знесіння»!

Прийдіть і висловте свою позицію!  На зустрічі будуть присутні мешканці прилеглих вулиць, представники громадських організацій, які вже 10 років воюють із забудовником…Не будьмо байдужими! Не дамо можновладцям незаконно приватизовувати наше місто! Нам дуже потрібна Ваша підтримка! Просимо про поширення цієї інформації», – наголошують організатори.

Як повідомляв Львівський портал, 20 лютого у Львові суд заборонив проводити будівельні роботи на Довбуша, 15, триває судовий процес.  Перед засіданням навпроти суду зібрався пікет проти забудови парку «Знесіння».

28 лютого державні виконавці Галицького ДВС м.Львова в екстремальних умовах директора «Архібуду» ознайомили з рішенням суду про заборону будівництва у парку «Знесіння». Відтак у разі продовження будівельних робіт на цій ділянці, правоохоронні органи зобов’язані порушити кримінальну справу про невиконання судового рішення.

Як відомо, що будівництво пов’язаною із народними депутатами-братами Дубневичами фірмою «Архібуд» на вул. Довбуша ведеться із порушеннями  природоохоронного, оборонного та земельного законодавств. Історія з цим парком триває ще з 2007 року і тягне за собою не одну оборудку та судову тяганину. Детальніше про будівництво у парку «Знесіння» Львівський портал писав у матеріалі «Чим дихатимеш, Львове? Як місту відтяли частину «зелених» легень на поталу забудовникам».

 

 

Коментарі

  1. коми розставте і фотку оновіть. чомусь на то звертають більше уваги ніж на суть.

    Відповіcти

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Бурштинська ТЕС встановлює нові електрофільтри, щоб зменшити шкідливі викиди в атмосферу
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Бурштинська ТЕС встановлює нові електрофільтри, щоб зменшити шкідливі викиди в атмосферу

На ДТЕК Бурштинській ТЕС розпочався капітальний ремонт енергоблоку №1 вартістю 60 мільйонів гривень. Ремонт не лише подо...

Чому я не сокіл, чому не літаю…
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Чому я не сокіл, чому не літаю…

Цього року на Львівський аеропорт «звалилось» щастя, на яке з нетерпінням чекали українці – у 2017-му зі Львова літатиму...

«АТБ» допоможе родинам загиблих героїв АТО
Марина ТЕРНЯК для Львівського порталу
«АТБ» допоможе родинам загиблих героїв АТО

На благодійну програму адресної підтримки сімей загиблих бійців буде спрямовано щонайменше 100 тисяч гривень... Сьо...

Європейський диплом: чому українська молодь марить освітою за кордоном?
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Європейський диплом: чому українська молодь марить освітою за кордоном?

Чехія, Польща, Італія, Франція, Німеччина... І це далеко не весь перелік країн, які обирає українська молодь, щоб отрима...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн