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Мер Черкас Садовому: «Наше місто – це не полігон для твердих побутових відходів»

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Черкаси відмовилися приймати львівське сміття. Про це під час брифінгу, який відбувся 1 березня, повідомив міський голова Анатолій Бондаренко, передає cherkassy.ua.

Наприкінці січня до нього листом звертався Андрій Садовий із проханням підтримати львів’ян та допомогти в захороненні частини твердих побутових відходів зі Львова.

– Я поважаю свого колегу, але ми вивчили це питання й дійшли висновку: такої можливості нині в нас немає. Наше місто – це не полігон для твердих побутових відходів, – наголосив Анатолій Бондаренко. – І мені б дуже не хотілося, аби в Черкасах мали місце факти, коли тут курсують вантажівки з львівським сміттям.

 

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