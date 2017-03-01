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Компанії Львівщини закликають підписати пакт, який має на меті побороти проблему безробіття молоді

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Компанії Львівської області запрошують приєднатись до підписання  Українського пакту заради молоді  2020 – документу, який має на меті побороти проблему безробіття молоді та пропонує високоякісне стажування. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті внутрішньої та інформаційної політики Львівської облдержадміністрації.

Підписанти Пакту сприяють обміну кращими практиками співпраці бізнесу та освітніх закладів, спільно працюють над визначенням потреб у знаннях та навичках молоді, а також розробляють нові довгострокові програми та запроваджують програми навчання soft-skills.

Львівська облдержадміністрація разом з іншими небайдужими компаніями Львівщини приєднались до Пакту у 2016 році.

Якщо Ви зацікавленні у підписанні Пакту, заповніть аплікаційну форму та надішліть на електронну адресу td@csr-ukraine.org.

Попередня дата підписання Пакту – 22 березня о 12:00 – 12:30 год у Палаці Потоцьких в рамках ІІІ Міжнародної конференції «Соціальна відповідальність бізнесу».

Детальніше про конференцію за посиланням.

Детальна інформація про Пакт тут.

Контактна особа: Софія, тел. 0685121268.

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