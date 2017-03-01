ОСТАННІ НОВИНИ

До літа у Львові обіцяють встановити 24 станції муніципального велопрокату

|

Сьогодні у місті діє 7 станцій велопрокату. До літа цю кількість планують збільшити до 24 станцій. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«На сьогоднішній день встановлено 7 станцій велопрокату. Незабаром маємо на меті встановити ще 17 по всій території Львова», – зазначив співзасновник компанії «Nextbike Україна» Остап Буденкевич.

Протягом 2017 року у планах є встановлення станцій муніципального велопрокату, з метою сполучення усіх районів міста Львова з центром.

До початку червня буде встановлено станції велопрокату біля торгово-розважального комплексу «King Cross Leopolis», біля ТЦ «Шувар», ТЦ «Форум Львів», біля автовокзалу на Стрийській, біля Податкової, на площі Петрушевича, вулицях Довженка, Науковій, Володимира Великого – Стрийській, можливо біля УКУ.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Екопарк по-червоноградськи
Екопарк по-червоноградськи

У Червонограді на місці недобудованої поліклініки по вулиці Івасюка, 2б в районі Левада виросте сучасний дев’ятиповерхов...

Транспортна афера. Як Садовий і комунальне АТП-1 «розвели» львів’ян на 67 мільйонів
Транспортна афера. Як Садовий і комунальне АТП-1 «розвели» львів’ян на 67 мільйонів

Ця історія насправді має чималі шанси стати не лише аферою року, а ще й посадити за грати добру частину керівного складу...

У Львові нагадали, що в Україні не існує свята Масляної
Катерина Сердюк для Львівського порталу
У Львові нагадали, що в Україні не існує свята Масляної

У Львові обговорили проблему автентичних традицій та розповіли про підробку українських звичаїв російськими, зокрема виг...

На Добротвірській ТЕС достатньо червоноградського вугілля
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
На Добротвірській ТЕС достатньо червоноградського вугілля

Для забезпечення потреб теплових електростанцій ДТЕК Енерго у минулому році закупив 622 тис тонн вугілля у шахт Львівськ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн