До літа у Львові обіцяють встановити 24 станції муніципального велопрокату

Сьогодні у місті діє 7 станцій велопрокату. До літа цю кількість планують збільшити до 24 станцій. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«На сьогоднішній день встановлено 7 станцій велопрокату. Незабаром маємо на меті встановити ще 17 по всій території Львова», – зазначив співзасновник компанії «Nextbike Україна» Остап Буденкевич.

Протягом 2017 року у планах є встановлення станцій муніципального велопрокату, з метою сполучення усіх районів міста Львова з центром.

До початку червня буде встановлено станції велопрокату біля торгово-розважального комплексу «King Cross Leopolis», біля ТЦ «Шувар», ТЦ «Форум Львів», біля автовокзалу на Стрийській, біля Податкової, на площі Петрушевича, вулицях Довженка, Науковій, Володимира Великого – Стрийській, можливо біля УКУ.