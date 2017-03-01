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До Дня міста у Львові відкриють площу Митну

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До Дня міста – 3 травня, заплановано відкрити площу Митну після реконструкції. Про це повідомила начальник управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко, передає Львівський портал.

«У 2016 році тут виконано робіт на суму 3 млн. 758 тис. грн Зараз тривають ремонтні роботи у підземному переході та відновлення фасаду Музею Пінзеля.

До робіт долучився підземний перехід, ремонт якого спочатку взагалі не був передбачений. Плануємо до Дня міста усі роботи завершити та відкрити площу», – розповіла Ліля Онищенко.

Найголовніше, що буде на площі Митній – це «сухий» фонтан. Фонтан уже зроблений. Він буде пішохідний, тож люди зможуть ходити по ньому. Також він не створюватиме незручностей взимку, коли не функціонуватиме.

Вода із нього битиме вгору прямо із замощення, тому люди зможуть проходити поблизу фонтану чи бігати по його території. Натомість скульптура хлопчика із фонтану нікуди не зникне. Вона буде, як раніше, знаходитися на площі.

Нагадаємо, Загальна вартість робіт реконструкції площі Митної становитиме близько 6 млн. грн. Передбачено пониження площі, заміна верхнього покриття, заміна усіх комунікацій, оновлення фонтану, влаштування вуличних меблів та висадку нових зелених насаджень.

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