Бойова машина з львівськими компонентами «Фантом» посіла ІІ місце на міжнародній військовій виставці

Державний концерн «Укроборонпром» представив здобутки вітчизняного оборонно-промислового комплексу на головній міжнародній військовій виставці року – IDEX-2017. Про це розповів генеральний директор ДК «Укроборонпром» Роман Романов, передає прес-службі ЛОДА.

За його словами, однією з головних новинок виставки став багатоцільовий транспортний засіб «Фантом», який має і львівські компоненти, – він посів ІІ місце в рейтингу Defence Blog як найбільш цікава бойова машина IDEX-2017.

Україна представила його новітню модифікацію, оснастивши високоточним ракетним озброєнням. Розробники інтегрували у «Фантом» протитанковий ракетний комплекс «Бар’єр». З таким озброєнням малопомітний та мобільний «Фантом» здатен вражати важко та легко броньовані цілі на відстані від 100 до 5000 метрів.

Окрім цього, «Фантом» укомплектований стабілізованою поворотною платформою для різних видів озброєнь. Вогневі випробування «Фантому», що проводилися зі встановленим кулеметом калібру 12,7 мм, підтвердили високу ефективність нової розробки.

Слід зазначити, що на виставці IDEX-2017 була представлена продукція Львівського державного заводу «ЛОРТА» і ДП «Львівський бронетанковий завод».

«Якщо б не було ініціативи Львівської ОДА в 2015 році щодо підписання Меморандуму про співпрацю, то такого результату не досягли б», – підсумував Роман Романов.

Довідка

Міжнародна виставка озброєнь і військової техніки IDEX-2017, що тривала в Абу-Дабі (ОАЕ) з 19 до 23 лютого, є однією з провідних світових виставок та конференцій, що об’єднує виробників і постачальників оборонної продукції з 50 країн світу. Цього року усі експонати учасників розмістилися на 133 000 кв. метрах виставкової площі.

Фото: Kraina Info