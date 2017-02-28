Жителя Львівщини хотіли підірвати у власному авто

Правоохоронними органами Львівщини затримано групу осіб, які намагалися підірвати автомобіль потерпілого. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

За процесуального керівництва прокуратури Львівської області слідчими поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом готування групою осіб до вчинення умисного вбивства особи, способом, небезпечним для життя багатьох осіб, а саме із використанням заздалегідь придбаного саморобного вибухового пристрою, виготовленого на замовлення.

В ході розслідування встановлено осіб, які придбали вибуховий пристрій, за допомогою якого планували підірвати автомобіль мешканця Львівщини. Правоохоронцями було проконтрольовано процес закладення ними вибухового пристрою в позашляховик потерпілого.

Сьогодні, 28 лютого, їх було затримано. Проведено огляд транспортного засобу та вилучено закладений вибуховий пристрій.

Вказаним особам підготовлено повідомлення про підозру за ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, п.5 ч.2 ст.115 КК України (готування групою осіб до вчинення умисного вбивства особи способом, небезпечним для життя багатьох осіб), а також готується клопотання в суд про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.