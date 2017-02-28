За даними журналістів ТЕЦ Дубневичів крали гроші у населення із 2013 року

Факти маніпуляцій з обсягами пільгового газу на ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» нардепів від БПП Богдана та Ярослава Дубневичів мали місце у 2013 році, про це свідчать дані акту перевірки новояворівської ТЕЦ, отриманого «НГ. Львів» від джерела.

З урахуванням нововиявлених даних, протягом 2013 – 2015 років енергофірма спалила не за призначенням понад 128 млн м3 газу, маржа від цих операцій становить орієнтовно 340 млн грн.

Як раніше повідомляли «НГ.Львів», газові оборудки на двох ТЕЦ братів Дубневичів у Новояворівську та Новому Роздолі розслідують НАБУ, СБУ та Нацполіція у Львівській області.

Правоохоронці підозрюють, що у 2014 – 2015 роках фірми ТОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» завдали збитків НАК «Нафтогаз України» на суму понад 775 млн грн (Новояворівська ТЕЦ – 224,7 млн грн збитків, новороздільська ТЕЦ – близько 553 млн грн).

Однак, як свідчать отримані нами дані, сума збитків може становити понад 890 млн грн. Згідно з актами перевірки, на новояворівській ТЕЦ маніпулювали з обсягами газу і у 2013 році. Йдеться про 38,59 млн м3 «пільгового» газу, використаного поза цільовим призначенням. За орієнтовними підрахунками, фірма мала заплатити за цей об’єм палива понад 177,1 млн грн замість сплачених за тарифом на газ для підприємств ТКЕ 61,5 млн грн.

Згідно з даними акту перевірки, у 2013 році «Енергія-Новояворівськ» отримала під генерування теплової енергії населенню загалом 46,98 млн м3 газу, а використала за призначенням – 8,3 млн м3, тобто лише 18%.

У 2014-2015 роках ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» купило майже 76 млн м3 «пільгового» палива замість «комерційного», чим, за підрахунками слідчих СБУ (досудове розслідування під №22016000000000243), завдала збитків «Нафтогазу» на 224,7 млн грн. Зауважимо, що згідно з даними акту перевірки, який опинився у розпорядженні «НГ.Львів», об’єм використаного не за призначенням газу у 2014-2015 роках становить ще більше – 89,5 млн м3.

Таким чином, загальна сума завданих збитків держкомпанії у 2013-2015 роках фірмою «Енергія-Новояворівськ» становить щонайменше 346 млн грн.

На ще одній ТЕЦ Дубневичів, що у Новому Роздолі, протягом 2014-2015 використали 106,19 млн м3 газу ринковою вартістю понад 755 млн грн, за який «Енергія-Новий Розділ» заплатила орієнтовно 202 млн грн, обіцяючи використовувати паливо для забезпечення населення теплом. За підрахунками детективів НАБУ, маржа від цих операцій склала близько 553 млн грн. Наразі немає даних, чи цю схему реалізовували на новороздільській ТЕЦ у 2013 році.

Нагадаємо, схема побудована на різниці в тарифах для різних категорій споживачів газу НАК «Нафтогаз України».

Наприклад, у 2013-2014 роках газ для підприємств ТКЕ під теплозабезпечення населення коштував 1309,2 грн за тис. м3, тоді як ціна газу для промисловості була вищою у 3-6 разів (від 4154 до 7660 грн/тис. м3). У 2015 році ціновий розрив між цими двома категоріями виглядав наступним чином: 2994,3 грн/тис. м3 проти 7400-11333 грн за тис. м3.

З прийнятих у рамках досудових проваджень ухвал судів відомо, що фірми маніпулювали з обсягами газу, отриманого від «Нафтогазу» на пільгових умовах. ТЕЦ штучно збільшували об’єми відпущеного тепла населенню, під що отримували «комунальний» газ, спалюючи його замість комерційного для виробництва електроенергії, яку потім збували на оптовому ринку.

Вперше оборудку з пільговим газом зафіксували аудитори відділу НКРЕКП у Львівській області в квітні 2016 року під час позапланової перевірки діяльності ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ». У червні 2016 року виявилені аналогічні зловживання на ТОВ «Енергія-Новий Розділ».

Додамо, власниками ТОВ «Енергія – Новий Розділ» є ТОВ «АПП «Львівське»» (90,05%), Міське ДКП «Розділтеплокомуненерго» (9,95%). Бенефіціарами виступають – Богдан та Ярослав Дубневичі.

ТОВ НВП «Енергія – Новояворівськ» належить ТОВ «АПП «Львівське»» (92,36%), МКП «Новояворівськтеплокомуненерго» (3,15%), Новояворівському КП «Міські електричні мережі» (4,49%). Бенефіціарними власниками є Богдан та Ярослав Дубневичі.

Як відомо, нещодавно було виявлено багатомільйонні факти зловживань Дубневичами в енергетиці.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на «Укрзалізниці» повний провал структурних реформ, через зацікавлених «друзів». Також стало відомо, що за підсумками 2016 року орієнтовна вартість закупівель ПАТ «Укрзалізниця» в компаній народних депутатів України Ярослава та Боглана Дубневичів складала близько мільярда гривень. Окрім того стало відомо, що «Укрзалізниця» планує порізати на брухт майже 15 тисяч вагонів.

Згодом стало відомо, що зловживаннями Дубневичів в «Укрзалізниці» займеться НАБУ. А сам Войцех Балчун визнав монополію Дубневичів на «Укрзалізниці» та перевів стрілки на НАБУ, прокуратуру і СБУ.

Після цього НАБУ дали доступ до документів залізниці для розслідування змови з Дубневичами.

Окрім того В. Омелян повідомив, що Дубневичі хочуть також розширити свій вплив на «Укравтодор»

Водночас ГПУ підозрює оточення Дубневичів у привласненні мільйонів «Укрзалізниці».

Також журналісти дослідили, як Дубневичі на сотні мільйонів крали газ у населення.