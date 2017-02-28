З’явились подробиці затримання поліцейських, які займалися рекетом на львівському вокзалі

Інформація щодо працівників Залізничного відділу поліції Львова, які діють в обхід закону, почала надходити до Управління внутрішньої безпеки ще у жовтні 2016 року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Національної поліції України.

Застосування фізичної сили, привласнення чужого майна та вимагання грошей – правопорушення, вчинені змовниками та задокументовані працівниками внутрішньої безпеки Національної поліції України лише за кілька останніх місяців. Зловмисників в погонах піймали на отриманні чергового хабара.

Інформація щодо працівників Залізничного відділу поліції Львова, які діють в обхід закону, почала надходити до Управління внутрішньої безпеки ще у жовтні 2016 року. Було встановлено, що, поліцейські, які несли службу на Центральному залізничному вокзалі міста, попередньо змовившись, систематично перевищують службові повноваження – застосовують фізичну силу (погрожують її застосуванням) до осіб, які вчинили адміністративні чи кримінальні правопорушення на території району. А за не притягнення до відповідальності поліцейські вимагали та отримували грошові кошти від затриманих. Також, не цуралися «правоохоронці» і привласнювати особисті речі цих громадян.

Виявлену інформацію було повідомлено керівництву Національної поліції України, а матеріали перевірки надіслані до обласної прокуратури, за якими було розпочато кримінальне провадження.

Під час зібрання доказової бази стало відомо про 20 епізодів злочинної діяльності групи, до яких причетні 15 працівників відділу поліції, з числа співробітників чергової частини та патрульно-постової служби зазначеного відділу поліції.

Приміром, лише за один день було задокументовано факт побиття у службовому кабінеті чергової частини трьома поліцейськими чоловіка, який перебував на вокзалі напідпитку, та застосування насильства ще одним патрулем цього ж відділку до іншого пасажира і отримання від нього 900 гривень.

Співробітники Управління внутрішньої безпеки, Головного управління поліції області, прокуратури та відділу швидкого реагування Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України затримали трьох фігурантів групи «на гарячому». Поліцейські, за налагодженою схемою, змусили чоловіка віддати їм 230 євро та 220 польських злотих за не притягнення його до адміністративної відповідальності. Під час затримання зловмисники намагалися чинити опір.

Крім «свіжого» хабаря у службовому кабінеті поліцейських, під час 13 санкціонованих обшуків за місцем їхнього проживання виявлено і вилучено інші кошти, отримані в результаті вимагання: 1 560 польських злотих, 31 350 гривень, 250 євро, 1 272 доларів США, а також – 38 мобільних телефонів, 1 мисливський ніж, набої різного калібру, граната РГД-5, ручний протитанковий гранатомет РПГ-18, походження яких встановлюється.

На теперішній час трьом затриманим в порядку ст.208 КПК України оголошено підозру за ч.3 ст.368 КК України. Вирішується питання щодо правової кваліфікації дій інших членів групи та притягнення їх до кримінальної відповідальності. Триває слідство.

Нагадаємо, що працівниками прокуратури та відділу внутрішньої безпеки поліції Львівщини було затримано «на гарячому» трьох працівників львівської поліції.

Фото та відео: Національна поліця України