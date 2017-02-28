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В управлінні капітального будівництва ЛОДА шукають фахівців

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Управління  капітального будівництва обласної державної адміністрації  оголосило  конкурс на зайняття вакантних посад. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Насамперед управління потребує:

-заступника начальника управління – начальника відділу технагляду і проектних робіт ;
-головного спеціаліста   відділу технагляду і проектних робіт;
-спеціаліста відділу технагляду і проектних робіт;
-провідного спеціаліста  економічно-договірного відділу;
-спеціаліста економічно-договірного відділу.

Термін прийняття документів до 20 березня 2017 року.

Дата,час і місце проведення конкурсу: 23 березня 2017 року, за адресою: м. Львів. вул. Чайковського,17, 3-й поверх, каб. 5.

Контактна особа:    Казарян Ірина Миколаївна.

Номер телефону для довідок: (032)261-09-55.

Посадові обов’язки, спеціальні вимоги та перелік документів, необхідних для участі в конкурсі  на заміщення вакантних посад оприлюднені на сайті  Національного агентство України з питань державної служби.

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