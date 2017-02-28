В управлінні капітального будівництва ЛОДА шукають фахівців

Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації оголосило конкурс на зайняття вакантних посад. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Насамперед управління потребує:
-заступника начальника управління – начальника відділу технагляду і проектних робіт ;
-головного спеціаліста відділу технагляду і проектних робіт;
-спеціаліста відділу технагляду і проектних робіт;
-провідного спеціаліста економічно-договірного відділу;
-спеціаліста економічно-договірного відділу.
Термін прийняття документів до 20 березня 2017 року.
Дата,час і місце проведення конкурсу: 23 березня 2017 року, за адресою: м. Львів. вул. Чайковського,17, 3-й поверх, каб. 5.
Контактна особа: Казарян Ірина Миколаївна.
Номер телефону для довідок: (032)261-09-55.
Посадові обов’язки, спеціальні вимоги та перелік документів, необхідних для участі в конкурсі на заміщення вакантних посад оприлюднені на сайті Національного агентство України з питань державної служби.