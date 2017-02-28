У Академії сухопутних військ у Львові презентували спеціальні посібники для працівників військкоматів

У Національній академії сухопутних військ презентували посібники щодо алгоритму дій посадових осіб військових комісаріатів під час ведення адміністративних проваджень та участі у кримінальних провадженнях. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Академії.

За словами одного з розробників підручника, начальника відділу військового обліку та бронювання ГШ ЗС України полковника Олександра Правдивця, аналіз заходів часткової мобілізації 2014-2015 років вказує на суттєві недоліки в організації та проведенні професійної підготовки особового складу районних й міських військових комісаріатів щодо ведення проваджень у справах про адміністративні правопорушення.

– На даному етапі недостатність практики і наукових досліджень з питань застосування адміністративних повноважень, кримінально-правових норм в окремих випадках призводять до ситуації, коли злочинні прояви залишаються без належної кримінально-правової оцінки, а особи, що порушують законодавство про військовий обов’язок, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, мають можливість уникати адміністративної та кримінальної відповідальності та продовжувати свою злочинну діяльність, — підкресли він.

Тому Генеральним штабом Збройних Сил України спільно з кафедрою мобілізаційної, організаційно-штатної, кадрової роботи та оборонного планування Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного були розроблені навчальні посібники «Практика застосування районними (міськими) військовими комісаріатами кримінальних проваджень за статтями 114-1, 336, 337 Кримінального кодексу України під час проведення заходів часткової мобілізації 2014 — 2015 років» та «Практика застосування районними (міськими) військовими комісаріатами адміністративних проваджень за статтею 210-1КУпАП під час проведення заходів часткової мобілізації 2014-2015 років».

На думку розробників, ці видання нададуть працівникам військкоматів ефективний алгоритм дій посадових осіб військових комісаріатів під час ведення адміністративних проваджень та участі у кримінальних провадженнях.