ОСТАННІ НОВИНИ

У Академії сухопутних військ у Львові презентували спеціальні посібники для працівників військкоматів

|

У Національній академії сухопутних військ презентували посібники щодо алгоритму дій посадових осіб військових комісаріатів під час ведення адміністративних проваджень та участі у кримінальних провадженнях. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Академії.

За словами одного з розробників підручника, начальника відділу військового обліку та бронювання ГШ ЗС України полковника Олександра Правдивця, аналіз заходів часткової мобілізації 2014-2015 років вказує на суттєві недоліки в організації та проведенні професійної підготовки особового складу районних й міських військових комісаріатів щодо ведення проваджень у справах про адміністративні правопорушення.

– На даному етапі недостатність практики і наукових досліджень з питань застосування адміністративних повноважень, кримінально-правових норм в окремих випадках призводять до ситуації, коли злочинні прояви залишаються без належної кримінально-правової оцінки, а особи, що порушують законодавство про військовий обов’язок, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, мають можливість уникати адміністративної та кримінальної відповідальності та продовжувати свою злочинну діяльність, — підкресли він.

Тому Генеральним штабом Збройних Сил України спільно з кафедрою мобілізаційної, організаційно-штатної, кадрової роботи та оборонного планування Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного були розроблені навчальні посібники «Практика застосування районними (міськими) військовими комісаріатами кримінальних проваджень за статтями 114-1, 336, 337 Кримінального кодексу України під час проведення заходів часткової мобілізації 2014 — 2015 років» та «Практика застосування районними (міськими) військовими комісаріатами адміністративних проваджень за статтею 210-1КУпАП під час проведення заходів часткової мобілізації 2014-2015 років».

На думку розробників, ці видання нададуть працівникам військкоматів ефективний алгоритм дій посадових осіб військових комісаріатів під час ведення адміністративних проваджень та участі у кримінальних провадженнях.

 

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Екопарк по-червоноградськи
Екопарк по-червоноградськи

У Червонограді на місці недобудованої поліклініки по вулиці Івасюка, 2б в районі Левада виросте сучасний дев’ятиповерхов...

Транспортна афера. Як Садовий і комунальне АТП-1 «розвели» львів’ян на 67 мільйонів
Транспортна афера. Як Садовий і комунальне АТП-1 «розвели» львів’ян на 67 мільйонів

Ця історія насправді має чималі шанси стати не лише аферою року, а ще й посадити за грати добру частину керівного складу...

У Львові нагадали, що в Україні не існує свята Масляної
Катерина Сердюк для Львівського порталу
У Львові нагадали, що в Україні не існує свята Масляної

У Львові обговорили проблему автентичних традицій та розповіли про підробку українських звичаїв російськими, зокрема виг...

На Добротвірській ТЕС достатньо червоноградського вугілля
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
На Добротвірській ТЕС достатньо червоноградського вугілля

Для забезпечення потреб теплових електростанцій ДТЕК Енерго у минулому році закупив 622 тис тонн вугілля у шахт Львівськ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн