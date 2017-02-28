Суд залишив Димінському маєток на Яворівському полігоні

Вищий господарський суд відмовив військовій прокуратурі в розірванні договору між ТОВ «Приватна охоронна фірма «Ірбіс» та Яворівською квартирно-експлуатаційною частиною щодо оренди приміщення колишнього військового профілакторію та 29 га землі довкола нього на території Яворівського полігону. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень, пишуть НГ. Львів.

Нагадаємо, у травні 2012 року Яворівська КЕЧ віддала в оренду приватному підприємству «Ірбіс», яке контролює почесний президент ФК «Карпати» Петро Диминський, приміщення колишнього військового профілакторію площею 1177 кв м в селі Верещиця (Яворівський район). На момент укладання угоди про оренду, згідно з документами, він перебував у незадовільному стані, а його оціночна вартість становила 492 тис. грн. Відтак вартість оренди становила лише 3,85 тис. грн на місяць (46,2 тис. грн в рік).

За умовами договору майно передавалося для ведення рибного господарства. Для обслуговування майна в оренду надали також 29 га землі. Фірма зобов’язалася компенсувати частину земельного податку. В 2015 році сторони уклали додаткову угоду до договору оренди, якою була збільшена балансова вартість нерухомості на 48 тис грн.

Як відомо, фірма, фактично, не використовує майно, яке орендує. Натомість, Петро Димінський побудував тут мисливський будиночок на озері, а територія використовується для приватного відпочинку та полювання.

Раніше, ця земельна ділянка перебувала в користуванні мисливського господарства «Майдан». Навесні 2015 року «Майдан» програв суд щодо права використання цих мисливських угідь. Суд відмовив мисливцям ні тій підставі, що мисливство і рибальство на території військового полігону заборонене.

З вимогою розірвати договір оренди з ПОФ «Ірбіс» військова прокуратура звернулась до суду ще на початку минулого року. Прокуратор стверджував, що договір про користування нерухомістю є удаваним і ним намагалися приховати оренду 29 га. Суди двох інстанцій (першої та апеляційної) не погодились з твердженням прокурора.

Ймовірно цьому сприяв лист від заступника Міністра оборони України, у якому зазначено, що визнавати спірний договір недійсним є недоцільним. Оскільки Міноборони не потрібна ця частина Яворівського полігону.

Крім того, на думку суду, земельна ділянка, площею 29 га не має іншого використання, ніж використання як прилеглої до об’єкту оренди території з визначеною метою оренди.

Вищий господарський суд також погодився, що це достатній розмір прилеглої до приміщення землі, який забезпечує мету його оренди. Тому відмовив військовій прокуратурі в задоволенні скарги.

Кінцевими бенефіціарними власниками ПОФ «Ірбіс» є Андрій Борщ, Петро Диминський та громадянин Кіпру Ніколау Хрістакіс.

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