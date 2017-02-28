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Прогноз погоди: якими будуть перші весняні дні у Львові

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За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 1 березня у Львові очікуються вдень пориви південного вітру, 15 – 20 м/с, вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, 7 – 12 м/с, вдень пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря 3 – 5° тепла, вдень 11 – 13° тепла, в першій половині дня зниження до 8° тепла. Видимість добра, в дощі 500 – 1000 м. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

2 березня синоптики прогнозують вночі часом невеликий мокрий сніг з дощем. Вдень без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер західний з переходом на південно-західний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 7 – 12° тепла.

3 березня очікується без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця  Вітер західний, з переходом на південний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 6 – 11° тепла.

4 – 5 березня – переважно без опадів. Температура повітря 4 березня вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 11 – 16° тепла, 5 березня вночі 2 – 7° тепла, вдень 13 – 18° тепла.

Також Львівський гідрометцентр повідомив про те, яких температур повітря слід очікувати впродовж 28 лютого – 2 березня. Температура становитиме від -2º морозу до +17º тепла.

Зокрема, 28 лютого мінімальна температура становитиме від -1 до +4º, максимальна – від +12 до +17º;

1 березня: мінімальна – від +3 до +8º, максимальна – від +6 до +11º;

2 березня: мінімальна – від -2 до +3º, максимальна – від +7 до +12º;

3 березня: мінімальна – від -1 до +4º, максимальна – від +6 до +11º;

4 березня: мінімальна – від -1 до +4º, максимальна – від + 8до +13º;

5 березня: мінімальна – від +1 до +6º, максимальна – від +10 до +15º;

6 березня: мінімальна – від +2 до +7º, максимальна – від +10 до +15º;

7 березня: мінімальна – від +1 до +6º, максимальна – від +9 до +14º;

8 березня: мінімальна – від +1 до +6º, максимальна – від +8 до +13º;

9 березня: мінімальна – від +2 до +7º, максимальна – від +6 до +11º.

Фото: nikopol-online.info

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