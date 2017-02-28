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Польська фірма зацікавилася утилізацією сміття на Львівщині

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У вівторок, 28 лютого, голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка зустрівся із керівниками компанії “Węglopol” (“Венглополь”) (Польща) Кшиштофом Руєм та Віктором Лащиком. Сторони зустрічі обговорили питання утилізації сміття на території Львівської області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Кшиштоф Руй розповів про представництво компанії “Węglopol” у багатьох країнах світу. Також зосередився на її діяльності та технологіях виробництва.

“Діяльність нашої компанії зараз зосереджена на застосуванні сучасних технологій термічної переробки твердих побутових відходів. Наші технології сприяють майже безвідходній переробці ТПВ із застосуванням методу напівпіролізу. В цілому, ми зацікавились українським ринком і готові до співпраці. Зокрема, можемо забезпечити переробку 200 тисяч тонн сміття”.

“Питання утилізації сміття на території Львівської області на сьогодні для нас є одним із найважливіших питань для вирішення, – наголосив Олег Синютка. –  Тому для нас важливі зараз чітке розуміння технології переробки, терміни та умови фінансування та ваші вимоги щодо вартості, обсягів і термінів постачання сміття”.

Також учасники зустрічі обговорили ідею будівництва ліній сортування сміття.

У результаті сторони зустрічі погодили, що Львівська ОДА надасть дані представникам компанії щодо характеристики сміття на території області та очікуватиме пропозиції щодо виду технології переробки відходів.

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