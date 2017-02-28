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Нідерландці вивели новий сорт тюльпанів, який назвали на честь Джамали

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На початку 2017 року голландська компанія, що займається вирощуванням тюльпанів StoKolex вивела новий сорт тюльпанів і назвала його на честь Джамали – української переможниці Євробачення-2016. Про це повідомила сама співачка на своїй сторінці у Instagram, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами Джамали, назва квітки в її честь стала для неї надзвичайно-приємною несподіванкою.

«Коли представники компанії повідомили мені, що хотіли б назвати новий сорт тюльпанів моїм ім’ям, я здивувалася. Для мене ця новина стала несподіванкою. Це дуже приємно і зворушливо. Я дуже люблю ці квіти, з ними пов’язано безліч приємних спогадів у моєму житті… Певний період часу мій тато займався вирощуванням тюльпанів. Уявляю, як він зрадіє коли я передам йому цибулини, щоб він зміг посадити їх в нашому саду. Для мене це велика честь!», – повідомила Джамала.

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