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На Львівщині намазались підкупити прикордонників

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Прикордонники в котрий раз відмовилися від «дарунків» громадян. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Держприкордонслужби України.

Деякі українці та гості з-за кордону досі не розуміють, що закони написані для всіх однаково і підлягають неухильному виконанню, та продовжують намагатися підкупити співробітників Держприкордонслужби.

Тільки вчора, 27 лютого, відбулось п’ять таких спроб, що мали місце майже на всіх напрямках кордону. Хабарі пропонували прикордонникам Львівського, Білгород-Дністровського, Ізмаїльського, Херсонського та Харківського прикордонних загонів, а громадянами, що проявляли незаконні наміри були троє громадян Молдови та по одному з Туреччини і Таджикистану. Кошти мали різноманітний номінал, це і майже 100 польських злотих, 50 євро, 50 і 400 гривень та 500 рублів РФ.

Варто відмітити, що з початку року прикордонникам майже 200 разів намагалися надати неправомірну винагороду особи, які перетинали державний кордон України, а також нагадати, що дані неправомірні дії тягнуть за собою кримінальну відповідальності.

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