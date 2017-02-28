Львівська облрада збирається продати приміщення колишнього універмагу на площі Ринок

Комісія з питань комунального майна та приватизації Львівської облради нині розглянула питання щодо приватизації приміщень на площі Ринок, 32 у Львові. Долю цього об’єкта вирішуватимуть на сесійному засіданні облради. Про це з місця події передає кореспондент Львівського порталу.

Власне, йдеться про 1660 м кв. у будівлі колишнього універмагу «На ринку».

Як пояснив заступник голови Львівської облради Володимир Гірняк, частину виручених з приватизації коштів спрямують на реконструкцію Львівського перинатального центру.

«Насправді проблема полягає у тому, що 1996 році це приміщення було здане в оренду, а в 2003 році на підставі рішення суду договір оренди був продовжений до 2053 року з орендною платою в 45 тис. грн в місяць…», – сказав він.

Володимир Гірняк наголосив, що договір оренди продовжили на абсолютно невигідних для облради умовах.

«Це виходить трішки більше ніж півмільйона гривень в рік… Як його продати на аукціоні, якщо є договір оренди до 2053 року?! Тому, ми будемо рекомендувати, відчужити його. Далі експерт визначить його вартість, а потім, як мінімум, 50% виручених коштів, мали б піти на перинатальний центр, а решта – в бюджет розвитку», – зазначив заступник голови облради.

«На моє переконання, це приміщення слід продати за великі кошти. Хай платять серйозні гроші, а частину від них треба буде спрямувати на перинатальний центр», – зазначив Володимир Гірняк.

«Варто зауважити, що половину цього приміщення колишнього універмагу «На ринку», яка належала Львівській міській раді, у 2013 році було продано за більш як 7 млн грн. Це було ідентичне приміщення, як і у облради. Я надіюся, що наша ціна буде значно вищою…», – наголосив голова профільної комісії Ігор Комарницький.

Водночас заступник голови облради наголосив, що вартість цього приміщення має складати, як мінімум, 50 млн грн.

Додамо, що на площі Ринок, 32 розташовується ресторація «Театр Пива «Правда» холдингу емоцій «!FEST».

Фото: Podrobnosti.ua