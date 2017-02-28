ОСТАННІ НОВИНИ

Львів співпрацюватиме з містами Бразилії в напрямку культури, туризму, ІТ та економіки

|

Сьогодні відбувся візит до Львова Посла Бразилії в Україні та Молдові. Під час зустрічі обговорили подальшу співпрацю в галузі культури, економіки, ІТ та туризму. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Це мій перший візит до Львова. Багато хто мені розказував, що Львів – надзвичайно красиве і чудове місто, у чому я тепер переконався», – зазначив Освалдо Біато Жуніор.

Візит Надзвичайного та Повноважного Посла відбувся з метою обговорення співпраці між Бразилією та Львівщиною у економічному напрямку, культурному, у напрямку туризму та ІТ-сфери. Зокрема, у майбутньому плануються спільні проекти – міжнародні конкурси стартапів, у економічному напрямку – бізнес-поїздки та зустрічі. Оскільки Львів має добре розвинену туристичну інфраструктуру, то місто готове організовувати події і для туристів з Бразилії.

Фото: ЛМР

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Екопарк по-червоноградськи
Екопарк по-червоноградськи

У Червонограді на місці недобудованої поліклініки по вулиці Івасюка, 2б в районі Левада виросте сучасний дев’ятиповерхов...

Транспортна афера. Як Садовий і комунальне АТП-1 «розвели» львів’ян на 67 мільйонів
Транспортна афера. Як Садовий і комунальне АТП-1 «розвели» львів’ян на 67 мільйонів

Ця історія насправді має чималі шанси стати не лише аферою року, а ще й посадити за грати добру частину керівного складу...

У Львові нагадали, що в Україні не існує свята Масляної
Катерина Сердюк для Львівського порталу
У Львові нагадали, що в Україні не існує свята Масляної

У Львові обговорили проблему автентичних традицій та розповіли про підробку українських звичаїв російськими, зокрема виг...

На Добротвірській ТЕС достатньо червоноградського вугілля
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
На Добротвірській ТЕС достатньо червоноградського вугілля

Для забезпечення потреб теплових електростанцій ДТЕК Енерго у минулому році закупив 622 тис тонн вугілля у шахт Львівськ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн